"Teatro nel bosco" free covid a Biccari per ripartire in sicurezza

Biccari, anfiteatro nel bosco

L'anfiteatro potrà ospitare fino a 500 persone e sarà pronto entro maggio. "Il pubblico potrà assistere in totale sicurezza agli spettacoli", rileva Mignogna che "durante dei lavori per il contenimento di una frana" si è "accorto che il progetto assumeva le sembianze di un anfiteatro". "A quel punto - spiega - abbiamo avuto l'idea di installare sellini rimovibili e montare al centro una pedana in legno che ospiterà il palcoscenico". "Speriamo - conclude - che le misure governative ci consentano di poterlo aprire al pubblico quanto prima". A Biccari attualmente ci sono solo cinque persone positive al Covid.