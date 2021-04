La Regione mette a disposizione dei comuni la piattaforma "PugliaPartecipa"

Presidenza Regione Puglia

Le amministrazioni comunali potrenno usare la piattaforma per i processi partecipativi normativamente previsti in tema di pianificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, e facilitare il coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni pubbliche. L'obiettivo - spiegano dalla Regione - è promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione e degli Enti locali in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi, potenziandone l'efficacia e rafforzandone la trasparenza.