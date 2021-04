E' leccese la prima bimba immune al covid: la mamma vaccinata in gravidanza

reparto ostetricia ospedale Vito Fazzi

Sta bene ed la lo stesso tasso anticorpale della madre la prima bimba salentina nata da madre vaccinata contro il Covid. La mamma, Elena Colizzi, 35 anni, medico all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, ha partorito tre settimane fa, dopo essersi sottoposta alla vaccinazione durante il terzo mese di gravidanza. La dottoressa Colizzi aveva affrontato in prima linea l'arrivo della pandemia in un ospedale dell'Emilia Romagna, per poi essere trasferita nel maggio 2020 a Lecce, dove si e' immunizzata contro il Covid aderendo alla campagna vaccinale per gli operatori sanitari della Asl leccese. La vaccinazione con il siero Pfizer, con prima e seconda dose rispettivamente alla 33esima e alla 36esima settimana di gravidanza, e' stata effettuata senza effetti collaterali. "E' stata la speranza di proteggere me e mia figlia dal Covid - ha dichiarato - a darmi la razionalità di analizzare i benefici cui saremmo andate incontro sia io che la mia bambina grazie alla vaccinazione in gravidanza, in confronto ai possibili rischi".