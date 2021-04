Corruzione, in carcere un giudice e un avvocato

arresti per corruzione

In carcere sono finiti il gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, e l’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello. Su disposizione del GIP di Lecce che ha accolto le richieste cautelari della Dda, i carabinieri hanno arrestato i due per aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell’avvocato. Il magistrato, in cambio di somme di denaro in contante, avrebbe concesso gli arresti domiciliari o rimesso in libertà appartenenti a famiglie mafiose o legate alla criminalità organizzata barese, foggiana e garganica, pur essendo in carcere per reati anche associativi di estrema gravità. Secondo quanto sarebbe stato dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia, nell'ambiente criminale sarebbe stato noto l'accordo corruttivo fra il giudice e l'avvocato.

L'ordinanza viene notificata in queste ore ad alcuni noti esponenti della criminalità organizzata, già detenuti. In corso anche perquisizioni nei confronti di numerose altre persone indagate nel procedimento. Il giudice De Benedictis nei giorni scorsi ha presentato richiesta di dimissioni dalla magistratura.