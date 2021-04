La Puglia resta rossa. 1791 nuovi contagi e 48 decessi nelle ultime 24 ore

Una terapia intensiva covid

Sempre alti in Puglia i numeri della pandemia e il rischio di contagio, come rimarcato anche dall'Istituto Superiore di Sanità e questo nonostante ci sia stato un leggero calo nell'incidenza del contagio passato in 24 ore dal 13,5 al 12,5 %.

1.791 i nuovi positivi su 14.281 test. 48 i decessi, di cui 23 in provincia di Bari. In leggero calo i ricoverati che passano a 2.240 dai 2.276 di ieri. L'indice di contagiosità RT è sempre superiore a 1, esattamente 1.06. Numeri che hanno indotto la cabina di regia e il comitato tecnico-scientifico a lasciare la Puglia in rosso anche per la prossima settimana insieme a Campania e Valle d'Aosta e Sardegna