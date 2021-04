Attivati altri 14 posti letto di Rianimazione Covid alla Fiera del Levante

terapia intensiva nella struttura per le emergenze alla Fiera del Levante

Sale così a 90 il numero di posti letto di Terapia intensiva destinati ai pazienti Covid positivi messi a disposizione dall'azienda ospedaliero-universitaria di Bari nei due plessi: 56 i posti letto presenti in Fiera e 34 quelli all'interno del Policlinico, di cui 4 destinati all'assistenza specialistica Ecmo. A tre settimane dall'attivazione della struttura per le maxi emergenze in Fiera del Levante sono stati attivati 120 posti letto su 152. Complessivamente il numero dei pazienti Covid assistiti dal Policlinico di Bari in tutti i plessi è di circa 330, mentre nella prima ondata il numero massimo dei pazienti Covid positivi assistiti dal Policlinico di Bari era stato di circa 200. "Nei nostri reparti di Terapia intensiva - spiega il dg del Policlinico, Giovanni Migliore - a oggi è ricoverato oltre il 30% dei pazienti Covid in Rianimazione di tutta la Puglia. A marzo-aprile 2020, nel corso della prima ondata pandemica, il picco massimo di ricoveri in Rianimazione era stato di circa 40 pazienti, adesso ci troviamo a dover fronteggiare più del doppio dei ricoveri ad alta criticità".