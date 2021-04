MArTA, firmato protocollo d'intesa con il Politecnico di Bari

MArTA

La direttrice del Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto, Eva Degl'Innocenti, e il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che parte dalla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, dalla educazione e dalla ricerca. "L'ambizione - spiega Degl'Innocenti - è quella di creare sviluppo, passi in avanti e utili scambi di competenze per progetti di educazione, ricerca, fruizione culturale, innovazione, in vista del nuovo allestimento museale, ma anche formazione di competenze spendibili non solo nell'ambito archeologico, ma anche nei settori dell'ingegneria e dell'architettura, della tecnologia dei materiali, dell'innovation technology e del turismo". Questo, ha aggiunto il rettore Cupertino, "è un ulteriore passo di un percorso che è partito già qualche anno fa con la scuola di specializzazione in architettura in beni archeologici che ha sede a Taranto e che il Politecnico rafforza sul territorio portando in dote al MArTA, tutto il know-how sviluppato in questi anni non solo nel settore dell'architettura, ma anche dell'utilizzo delle nuove tecnologie per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale". L'accordo-quadro parte dall'esperienza maturata dai due Fab Lab, quello del MArTA (il MArTA Lab) e quello universitario con sede a Bitonto, con programmi di riproduzione 3D con l'utilizzo della ceramica, ma anche la progettazione di percorsi tattili dedicati al percorso museale.