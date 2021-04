Elena Di Liddo

Nei Campionati italiani primaverili in corso a Riccione, la biscegliese Elena Di Liddo ha conquistato il titolo italiano dei 100 farfalla ma non è riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo. Ha ottenuto invece il pass per gli Europei del prossimo maggio. La tarantina Benedetta Pilato ha ottenuto la medaglia d'argento nei 100 rana.