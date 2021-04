Wedding, una data per ripartire

data per ripartire

Secondo i dati forniti da Assoeventi - Confindustria, le circa 10mila aziende censite in Puglia, con 110mila addetti, generano fatturati per un miliardo di euro all'anno. Il settore e' piegato, pero', da una crisi senza precedenti dovuta alla pandemia, a causa della quale, secondo le associazioni di categoria, Le imprese hanno accusato perdite fino al 90 per cento. La manifestazione barese e' una delle 11 in programma oggi, dalle 12 alle 14, davanti alle sedi di altrettante giunte regionali.