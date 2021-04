Covid, morta l'ex sindaca di Taranto Rossana Di Bello

L'ex sindaca di Taranto Rossana Di Bello

L'ex sindaca di Taranto, Rossana Di Bello, 64 anni, è morta di covid. Era ricoverata nell'ospedale 'Moscati' del capoluogo jonico da alcuni giorni.

''Un'altra persona a noi cara, un'altra amica di Forza Italia Taranto - spiegano il commissario regionale Mauro D'Attis e il vice commissario Dario Damiani a nome del partito ''.

Di Bello, esponente di Forza Italia, fu eletta sindaco nel 2000 e poi riconfermata nel 2005. Il secondo mandato fu interrotto prematuramente dalle dimissioni in seguito ad alcune vicende giudiziarie. Di Bello fu anche consigliere e assessora regionale.

"Con profondo e sincero dolore ho appreso della scomparsa di Rossana Di Bello. Da quando abbiamo saputo che stava combattendo con il Covid, abbiamo sperato fino all'ultimo che questo maledetto virus avesse la peggio. E invece

no. Continua a vincere". Sottolinea il primo cittadino di Taranto Rinaldo Melucci "gli occhi e i racconti di Rossana - aggiunge Melucci - tradivano un amore immenso per la sua città e da tanto, tanto, tanto amore era ricambiata".