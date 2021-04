"Esplosione nell'Acciaieria 2", la denuncia di USB

"Sfiorata tragedia nel siderurgico tarantino, prima una deflagrazione poi un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea". A renderlo noto è Francesco Rizzo (USB Taranto) . L'incidente questa mattina intorno alle 7.30, circa mezz'ora dopo l'avvio del primo turno. "A conferma di quanto sosteniamo da tempo - si legge nel comunicato del sindacato - la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli, oggi, solo per un miracolo, l'ennesimo, non vi sono state vittime. "Non se ne può più - continua Rizzo - Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli " Svegliati Amore Mio", invece di manutenzionare gli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini"

Arcelor Mittal in un comunicato precisa che ""in seguito all'incendio di questa mattina non si è verificata nessuna interruzione del ciclo produttivo, ne' danni al personale e agli operatori degli impianti". "Gli addetti e il sistema, hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell'acciaieria 2".