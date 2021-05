Volontari per curare l'ambiente

Volontari liberano le spiagge dai rifiuti

Una decina di sacchi di immondizia, tra cui bottiglie di vetro, plastica, cartacce, lattine e molto altro. L'iniziativa è stata curata dall'associazione "La via della Felicità" contro i danni procurati all’ambiente marino e costiero a causa dei rifiuti abbandonati.

Come è risultato dall'operazione "Onda Blu" che per diverse settimane ha impegnato a livello nazionale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, attraverso il Centro di Controllo Nazionale Ambiente (CCNA) ed a a cui hanno partecipato anche i comandi territoriali, tantissimi gli illeciti a danno dell’ambiente marino e costiero. Su 13.374 controlli effettuati, sono stati 280 gli illeciti amministrativi, 183 illeciti penali, 21 sequestri penali, 242.681 mq di aree sequestrate, 10.100 kg di rifiuti sequestrati.