Incidente mortale

Stamane alle 4.40 un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava sulla carreggiata in direzione sud della statale 16, poco prima dello svincolo per Fasano, in provincia di Brindisi. Ancora sconosciuti i motivi per i quali il pedone, G.D.P. si trovasse sulla carreggiata. Sono in corso ulteriori accertamenti della Sezione della Polizia Stradale di Brindisi intervenuta sul posto.