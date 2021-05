Infermiera del reparto covid di Galatina gioca con una bimba di 5 mesi

infermiera in reparto covid di Gallipoli gioca con bimba di 5 mesi

La foto riprende di una infermiera completamente coperta dalla protezione anti Covid, mentre su un letto dell'ospedale di Galatina (Lecce) si prende cura di una bimba di 5 mesi, nigeriana, coccolandola mentre la sua mamma viene ricoverata a causa del Covid. Adesso la piccola, positiva anche lei, è ricoverata con la madre in una culletta che gli operatori sanitari hanno sistemato nella stessa stanza. "La bimba sta benissimo - dice Paolo Tundo, direttore dell'unità di Malattie Infettive dell'ospedale Caterina Novella - la sua presenza ha portato un pò di allegria in questo reparto che negli ultimi mesi ha conosciuto purtroppo molta sofferenza e anche molto dolore". "Il nostro impegno, ora, è concentrato sulla mamma - prosegue il medico - e l'obiettivo è quello di farla stare bene per permetterle di assistere la sua piccola". La piccola è seguita anche da una equipe di Pediatria. "Anche questo ci ha insegnato il Covid - conclude Tundo - insieme si lavora meglio e si vince".