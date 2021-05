Processo Norman Atlantic, prescritti i reati per cinque imputati

Norman Atlantic

A poche udienze dall'inizio del processo, i giudici hanno stralciato la posizione di 6 dei 32 imputati, dichiarando per 5 di loro, membri dell'equipaggio italiani e greci e personale di terra, estinte per prescrizione le contestate contravvenzioni per violazioni al codice della navigazione, mentre un altro imputato è deceduto. Nel processo, che si celebra in tre aule video collegate tra loro nell'aula bunker di Bitonto per le norme anti-Covid, restano imputati l'armatore Carlo Visentini, i due legali rappresentanti della greca Anek Lines, il comandante Argilio Giacomazzi e 20 membri dell'equipaggio, oltre alle due società. I pm Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano contestano loro, a vario titolo, i reati di cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime oltre a numerose violazioni sulla sicurezza. Si sono costituti parti civili i Ministeri dell'Ambiente, della Difesa e degli Interni, le associazioni Codacons, Confconsumatori e Anmil e circa 70 familiari di vittime e superstiti. Nell'udienza di oggi è stato sentito un maresciallo della Capitaneria di porto che ha svolto parte degli accertamenti, ricostruendo le fasi dell'incidente e soprattutto quelle dell'evacuazione dei quasi 500 passeggeri che erano a bordo. Si tornerà in aula il 6 luglio. Il Tribunale (presidente Marco Guida) ha stilato a partire da settembre un calendario di almeno tre udienze al mese.