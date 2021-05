L'impegno del Bari nei play-off inizia dal secondo turno il 12 maggio

Formazione del Bari calcio

Il Bari giocherà direttamente il secondo turno, in programma mercoledì 12 maggio, contro la peggiore classificata del Girone C che avrà superato il turno iniziale, nel quale si sfidano Juve Stabia-Casertana; Catania-Foggia; Palermo-Teramo. Il tecnico del Bari Gaetano Auteri tornerà ad allenare Antenucci e compagni da domani: ha in cantiere di cambiare il modulo di gioco (dal 3-4-3 al 3-5-2) e conta di recuperare i giocatori in ritardo di condizione o acciaccati. Tra gli indisponibili potrebbe tornare a disposizione il terzino Sarzi Puttini, apparso propositivo nel gioco sulla fascia nella seconda parte del torneo. Andreoni e Citro rimarranno ancora nella lista degli infortunati.