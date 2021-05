Venerdì 7 maggio sciopero USB dei lavoratori ex Ilva cassintegrati

protesta lavoratori ex Ilva (repertorio)

Usb evidenzia che "nella proposte presentate sia alla Regione che al Governo, oltre alla quantificazione della spesa annua (pochi milioni di euro), ha più volte rimarcato che l'attivazione degli lavori di pubblica utilità avverrebbe su base volontaria e comunque in via transitoria, in attesa del rispetto degli accordi vigenti sottoscritti in sede ministeriale e sinora completamente disattesi". I dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria (la società proprietaria degli impianti siderurgici) sono circa 1600 e da più di due anni sono in cassa integrazione straordinaria a zero ore. Si tratta del personale che a novembre 2018 non è stato selezionato dal bacino di Ilva in amministrazione straordinaria per essere poi assunto da ArcelorMittal Italia, gestore in fitto degli impianti. Questi dipendenti sinora hanno effettuato corsi di formazione promossi dalla stessa Ilva mentre quelli annunciati dalla Regione Puglia non si sono tenuti. Un piccolo nucleo di questi cassintegrati è utilizzato nelle bonifiche in capo alla stessa Ilva in amministrazione straordinaria e relative alle aree che non fanno parte del perimetro produttivo ceduto ad ArcelorMittal Italia. In base all'accordo di settembre 2018, il personale rimasto a carico di Ilva in amministrazione straordinaria dovrebbe essere assunto progressivamente, ma questa clausola è ora venuta meno con gli accordi successivi di marzo e dicembre 2020 che hanno dato vita alla nuova società tra Invitalia, per conto dello Stato, e ArcelorMittal Italia