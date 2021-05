Detenzione di armi da guerra: nuovo arresto per l'ex gip De Benedictis

Il gip inquisito Giuseppe De Benedictis

L'ex gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Beneditis, e un caporal maggiore dell'Esercito italiano, Antonio Serafino, di 43 anni, sono stati arrestati per la detenzione dell'arsenale da guerra trovato nelle scorse settimane in un nascondiglio ricavato in una villa di Andria. A De Benedictis il provvedimento è stato notificato in carcere dove l'ex giudice è detenuto dal 24 aprile scorso per corruzione in atti giudiziari. La misura restrittiva è stata firmata dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Dda salentina. I due arrestati sono accusati di traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, e ricettazione. Nell'inchiesta, nelle scorse settimane, era stato arrestato in flagranza di reato al momento del sequestro dell'arsenale, il proprietario della villa in cui era stato ricavato il nascondiglio, Antonio Tannoia, imprenditore di 55 anni.