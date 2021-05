Da oggi operativo il nuovo Punto Vaccinale di Foggia allestito in Fiera

Hub vaccinale nella Fiera di Foggia

L’assessore Lopalco ha annunciato che “ogni mercoledì avremo circa 150mila dosi di Pzifer. Nel fine settimana arriveranno 124mila dosi di Astrazeneca, stesso quantitativo lo aspettiamo verso la fine di maggio. Quindi la pianificazione oggi è possibile e su canali diversi. Questo hub – ha aggiunto - rappresenta un esempio virtuoso di integrazione dove gli operatori della ASL e i medici di medicina generale vaccinano in una unica struttura, in sicurezza. "Agli hub – ha ha dichiarato il direttore generale Piazzolla - abbiamo affiancato le postazioni vaccinali mobili per consentire alle persone, appartenenti alle categorie prioritarie, residenti nei comuni più distanti dai grandi centri vaccinali, di ricevere la vaccinazione in loco, senza spostarsi. A breve attiveremo anche i drive vaccinali per le somministrazioni in auto, già sperimentati nelle scorse settimane”.