Riapre il cinema Galleria

riapertura

I film in proiezione nelle sue sette sale saranno 'Nomadland' di Chloé Zhao (Leone d'Oro

all'ultimo Festival di Venezia e vincitore di tre Premi Oscar tra cui miglior film); 'Il cattivo poeta' di Gianluca Jodice (con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio); 'Rifkin's Festival' di Woody Allen; 'Un altro giro' di Thomas

Vinterberg (Premio Oscar al miglior film in lingua straniera); 'Il sacro male' di Evan Spiliotopoulos; 'Io rimango qui' di André Erkau (teen drama tratto dall'omonimo libro, caso letterario in Germania); 'Morrison' di Federico Zampaglione; e '100% lupo', film d'animazione di Alexs Stadermann. L'Arena 4 Palme, per i film all'aperto, riaprirà nella seconda metà di giugno.