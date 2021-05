Agguato mortale, ucciso ex carabiniere

Carabinieri Lecce

L'assassino dell'ex carabiniere ucciso ieri a Copertino in provincia di Lecce non era solo. E' quanto emerge dalle indagini ferrate dei Carabinieri del nucleo investigativo di Lecce e del ROS. Sono quattro le persone fermate nel brindisino dagli investigatori che li stanno conducendo in caserma presso il comando provinciale di Lecce. Ieri sera l'ex maresciallo dei carabinieri Silvano Nestola, aveva finito di cenare nella casa di campagna di sua sorella e stava raggiungendo l'auto parcheggiata all'esterno, in compagnia di suo figlio di dieci anni, quando è stato raggiunto da una raffica di colpi di fucile, quattro dei quali lo hanno colpito, uccidendolo. L'ex milite sarebbe stato ucciso da un uomo incappucciato alla periferia di Copertino (Lecce). Il killer è ricercato in tutto il Salento dove è caccia all'uomo. Il movente del delitto, dalle prime ricostruzioni, non sarebbe da ricercare nell'attivita' professionale svolta dalla vittima fino a settembre scorso.