La Festa di San Nicola al tempo del covid è anche una Mostra all'aperto

Festa di San Nicola, foto rielaborata di Michele Cassano

Causa pandemia in corso, la festa del Santo Patrono di Bari non si farà come tradizione per il secondo anno consecutivo. Ma l'associazione "I Custodi della Bellezza" propone una mostra di strada nella città vecchia per rivivere l'impresa dei 62 marinai, che da Myra portarono a Bari le ossa del Santo Vescovo, utilizzando i balconi, i muri delle case e le vetrine dei commercianti, e che inizierà da piazza Odegitria e terminerà all’Arco Angioino. La mostra composta da foto, preghiere, canti, immagini e oggetti sacri dedicati al santo, farà rivivere le sagre vissute negli anni prima della sospensione dovuta alla pandemia. Le foto raccontano l’arrivo dei pellegrini con i tradizionali bastoni muniti del pane del pellegrino chiamato in dialetto “mescuìtte”, il corteo storico, la tradizionale processione del mattino dell'8 maggio per le strade della città con le autorità religiose e civili, le bande musicali, la messa celebrata al molo San Nicola, con la benedizione impartita dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto al mare con il versamento della Santa Manna nelle acque, l’imbarco della statua, la sosta della statua in mare a bordo del motopeschereccio sorteggiato, lo sbarco della statua la sera e l’arrivo al tempio in Piazza Ferrarese gremito di gente, le luminarie, i fuochi d'artificio, le bancarelle con gli oggetti devozionale del santo e gli addobbi floreali in onore del santo, ed altro ancora. La mostra sarà inaugurata nel rispetto delle norme anticovid Giovedì 6 Maggio alle ore 18:OO in Piazza Federico di Svevia.