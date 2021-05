Acciaierie d'Italia, doppio sciopero il 21 maggio

doppio sciopero 21 maggio

Le due proteste saranno di 24 ore e sono state confermate dalle sigle sindacali. "Lo sciopero alle colate continue lo abbiamo confermato - spiega Vincenzo La Neve, coordinatore di fabbrica Fim Cisl - perche' il passaggio odierno che i coordinatori e gli esecutivi di fabbrica hanno avuto con l'azienda si e' chiuso con un nulla di fatto. L'azienda ha confermato sia il licenziamento dell'operatore della colata continua che la sospensione degli altri due dello stesso reparto per i quali e' in corso una valutazione". "Ex Ilva - prosegue La Neve - attribuisce ai lavoratori la responsabilita' dell'incendio, preceduto da una esplosione, che si e' verificato la mattina di

Pasquetta in colata continua. Incendio per fortuna senza feriti. L'azienda sostiene che gli addetti non hanno attivato la procedura di emergenza. Noi

invece insistiamo nel dire che i lavoratori non hanno alcuna responsabilita' per l'incendio e che ci sono invece cause impiantistiche".