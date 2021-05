Traffico di droga ed estorsione con metodo mafioso. 17 arresti

Questura di Taranto

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione con metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, anche da guerra, con relativo munizionamento, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ricettazione furto e minaccia. Risultano indagate per gli stessi reati, anche altre otto persone, tra cui una donna.