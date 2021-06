Conversano, inaugurata la Community Library "I granai del sapere"

Community Library "I granai del sapere" - Conversano

Una perfetta cerniera tra passato e presente, strutture storiche e modernità, a creare un ambiente perfetto per dimensioni e contenuti, adatto a una fruizione condivisa e a conservare identità e memoria. È stata inaugurata nel Monastero di San Benedetto a Conversano la Community Library della Fondazione Di Vagno “I Granai del Sapere”, realizzata grazie al bando SMART-IN della Regione Puglia. A progettarla l’architetta Annalisa Simone e gli ingegneri Sebastiano Mastrangelo e Sebastiano Polignano. I lavori, invece, sono stati diretti dall’architetto Vincenzo Locaputo. Il risultato è una Biblioteca di Comunità dinamica che vanta diciassette metri lineari di libreria a tutta altezza per ospitare oltre 15mila volumi, un grande salone con volta alta quasi sei metri, che costituisce la grande aula dei Granai della Comunità, mentre il secondo livello della libreria è servito da una lunga balconata alla quale si accede tramite una piccola scala a rampa diretta. La sala lettura con tavoli per la consultazione potrà ospitare fino a 25 persone. Anche le antiche cellette delle monache sono state annesse alla biblioteca che è uno spazio multifunzionale e flessibile, con spazi di lettura, luoghi di incontri, seminari e conferenze. Il progetto della Community Library "Granai del Sapere" presentato dalla Fondazione Di Vagno si è classificato quinto su un totale di 160 progetti presentati.

Domani, mercoledì 2 giugno, invece, OPEN DAY: l’accesso alla Biblioteca sarà possibile soltanto su prenotazione, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’ingresso sarà consentito ogni ora, a gruppi di 20 persone, previa prenotazione al numero 080 495 9372 o compilando il modulo che si trova all’indirizzo http://fondazione.divagno.it/event-form Ad allietare il tempo dei visitatori durante la seconda giornata due performance di musica da camera. «Voyage dans le vent» è il titolo del concerto che vedrà protagonisti alcuni giovani musicisti di Apulia Youth Symphony Orchestra (AYSO), che compongono per l’occasione l’Ayso Wind Ensemble. La performance è uno degli eventi conclusivi della masterclass tenuta per OrchestrAcademy da Omar Tomasoni e Calogero Palermo, rispettivamente prima tromba e primo clarinetto dell’Orchestra Reale del Concertgebouw di Amsterdam.

A partire da lunedì 7 giugno, la Biblioteca sarà aperta regolarmente per il servizio pubblico seguendo le normative anti-covid, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.