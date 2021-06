Domani verrà interrogato l'avv. Amara. Venerdì l'ex procuratore Capristo

Carlo Maria Capristo, ex Procuratore di Trani e Taranto

Prosegue l'inchiesta della Procura di Potenza, guidata dal procuratore capo Francesco Curcio, per il reato di corruzione in atti giudiziari in vicende in cui è coinvolto l'ex procuratore di Trani e Taranto Carlo Maria Capristo, sottoposto a obbligo di dimora a Bari. Sono cinque le misure cautelari disposte nell'ambito dell'inchiesta ed eseguite dalla Guardia di finanza. Custodia in carcere anche per Filippo Paradiso, dipendente del Ministero dell'Interno e nei ruoli della Polizia di Stato. Arresti domiciliari per l'avvocato Giacomo Ragno e per Nicola Nicoletti, già consulente esterno della struttura commissariale dell'Ilva. Le vicende che riguardano Amara riguardano un presunto ''patto corruttivo'' per ottenere incarichi legali presso l'Eni e presso l'Ilva in amministrazione straordinaria in cambio di favori, a vantaggio di Capristo per la sua nomina a procuratore capo di Taranto nel 2016. Le misure cautelari sono state firmate dal gip Antonello Amodeo che ha condiviso in parte le richieste dell'accusa, non ravvisando esigenze cautelari per alcuni indagati già coinvolti nel ''sistema Trani''