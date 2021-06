La Bari nuova a vent'anni dalla morte di Michele Fazio

Il fortino sant'Antonio sul lungomare di Bari

I relatori parleranno ad una platea di rappresentanza, mentre il restante pubblico potrà seguire il convegno previa registrazione e iscrizione al link "La Bari Nuova. A 20 anni dalla morte di Michele Fazio" oppure attraverso la diretta trasmessa sulla pagina Facebook di Zefiro APS e sul sito www.stiloeventi.it. Queste due giornate di studio e di riflessione proseguiranno domenica 11 luglio 2021 con lo spettacolo Stoc ddò a cura della compagnia dei “Meridiani Perduti” presso la Chiesa Cattedrale di Bari, cui seguirà il 12 luglio un momento di riflessione e di memoria in largo Amenduni 1, ovvero sul luogo della strage. L‟evento è promosso dall‟associazione Zefiro APS, con il patrocinio del Comune di Bari e della Fondazione “Vincenzo Casillo” e in collaborazione con Stilo editrice, Libera Bari, Giraffa Onlus, Coop Alleanza 3.0, Anchenoi movimento di cittadinanza attiva, e la partnership dell‟Istituto Marco Polo. La direzione culturale degli eventi in programma è affidata e seguita da: Francesco Minervini, Vanna Maraglino, Marianna Carabellese, Agata Otranto.