Lettera dal fronte russo recapitata alla nipote del soldato dopo 78 anni

Vincenzo Fugalli, militare italiano nella campagna di Russia

"Questa è la notte di Natale, sto scrivendo e intanto, nel ricovero che è attiguo al mio, stanno intonando la Pastorella e si dimenticano persino del rancio che tarda ad arrivare. Fuori nevica forte, si vede che il Bambino deve nascere anche qui, l'ambiente è quanto più propizio e suggestivo. Le vedette hanno un po' freddo e molta nostalgia, vado fuori… E' un chi va là continuo che si ripete lungo tutta la trincea". E' il 24 dicembre 1942. Vincenzo Fugalli, sottotenente di complemento all'epoca 23enne, originario di Barletta, morì un mese dopo, il 26 gennaio 1943 durante la battaglia di Nicolajevka. Quella lettera non fu mai spedita, ma è stata ritrovata e consegnata alla famiglia, alla nipote Serena, solo oggi, 78 anni dopo. "Non mi sono mai sentito più orgoglioso e più fiero e più tranquillo di adesso. Sarei felice - si legge nella lettera - se sapessi che tra di voi ci fosse soltanto un poco della mia tranquillità. Siate sereni: ho la convinzione assoluta che non mi potrà mai capitare niente anche se camminiamo in mezzo alle mine e se andassi a cento assalti". E poi scriveva dei suoi compagni soldati. "La soddisfazione che provo ad essere il capo, il confidente, l'amico di questi ragazzi magnifici sarà certamente la più bella di tutta la mia vita. Vorrei raccontarvi di ognuno di loro perché uno è migliore dell'altro. Ho ragazzini di appena vent'anni e reduci dell'Africa, dell'Albania, della Francia, del Montenegro, molti hanno già famiglia, molti raccontano dei figli lontani ma nel dovere, nel servizio gravoso, nell'obbedienza, nella compassione reciproca". Molti anni dopo la missiva, che era stata custodita tra le pagine di un libro ritrovato in Russia da un reduce di guerra, Tino Davini di Mantova, è finita nella mani della figlia di questi, Olga, la quale aprendo quel libro ha trovato la lettera e ha deciso di cercare la famiglia del soldato pugliese per consegnargliela. "I miei genitori, particolarmente mio padre, - racconta Olga Davini - si sono adoperati senza tregua nel dopoguerra con il governo russo per rendere possibile il rientro delle salme di alcuni soldati caduti su quel fronte durante il secondo conflitto mondiale. Una missione basata su trattative a dir poco ardue, ma portata avanti nella consapevolezza morale di offrire un impagabile omaggio alla memoria di tanti militari che non hanno potuto riabbracciare i propri cari. Io ho raccolto questa eredità e proprio nel corso delle infaticabili ricerche ho ritrovato il manoscritto che, dopo il tam tam attivato con successo tramite i canali social e i media, posso riconsegnare oggi alla famiglia del tenente Vincenzo Fugalli".