Spaccio di cocaina a Polignano e Mola, nove arresti

I due spacciatori in "affari"

Le indagini partirono a giugno di 3 anni fa, dopo l'arresto in flagranza di un cinquantenne, ritenuto elemento di spicco della criminalità di Polignano, sorpreso mentre trasportava 107 grammi di cocaina. Grazie a intercettazioni, perquisizioni e sequestri, i carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno scoperto una fitta rete di persone dedite, in maniera stabile, allo spaccio al minuto nei comuni di Polignano a Mare e Mola di Bari. E così, all'alba, sono scattati gli arresti. Nove persone, fra cui una donna, accusate di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Tre di loro sono finite in carcere, gli altri sei ai domiciliari.

Gli spacciatori incontravano i clienti in luoghi sempre diversi e garantivano anche consegne a domicilio. Le cessioni avvenivano quasi sempre esclusivamente a clienti abituali. I malviventi nascondevano le dosi nei pacchetti di sigarette o nei tappi dei serbatoi delle automobili. Uno degli indagati, non potendo presenziare allo spaccio in quanto agli arresti domiciliari, aveva dotato il bar della moglie di telecamere di sorveglianza che, collegate alla sua abitazione, gli consentivano di monitorare l'attività illecita da remoto. Il giro di affari garantiva ampi introiti in quanto, da una partita di circa 150 grammi di cocaina pagata 5 mila euro, gli indagati ricavavano singole dosi vendute al prezzo di 80 euro al grammo, guadagnando quindi ben oltre il doppio. Arrestato anche un 47enne trovato in possesso di una mitraglietta Skorpion calibro 7,65 e di 22 cartucce di vario calibro.