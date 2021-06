Puglia quarta regione italiana per i vaccini. Protetto l'86% ultra 80enni

Hub vaccinale

In Puglia è stato somministrato il 95,1% delle dosi di vaccini anti Covid ricevute, nel dettaglio sono 2.697.851 le inoculazioni rispetto ai 2.837.585 sieri distribuiti. La Puglia è quarta nella classifica nazionale dopo Lombardia, Marche e Umbria. Secondo il report del ministero della Salute, l'86,04% dei pugliesi da 80 anni in su è immune, avendo ricevuto entrambe le dosi; mentre nella fascia da 60 a 79 anni la Puglia è prima in Italia per copertura della popolazione con l'inoculazione della prima dose.