Bari, dopo i 7 positivi allenamenti individuali nel ritiro in Trentino

Bari in ritiro a Lodrone

Dopo che sono risultati positivi sette calciatori il Bari prosegue il ritiro a Londrone, in Trentino, con allenamenti individuali e seguendo i protocolli stabiliti: pranzi singoli, docce non allo stadio e distanziamenti. I calciatori seguono un programma di lavoro con circuiti ed esercizi atletici, oltre che a percorsi su tecnica e conclusioni a rete. Annullata la prima amichevole stagionale che la squadra biancorossa avrebbe dovuto giocare domani con la Settaurense 1934. Intanto il difensore Francesco Belli è stato acquistato dal Pisa a titolo definitivo, in cambio dell'esterno Berra. Valeriano Loseto è diventato il nuovo allenatore della Primavera