Gazzetta del Mezzogiorno. Si pretende chiarezza

Gazzetta del Mezzogiorno

La Federazione nazionale della Stampa italiana e le Associazioni regionali di Stampa della Puglia e della Basilicata esprimono in una nota "preoccupazione per la mancanza di chiarezza sulla situazione del quotidiano. A poco più di quindici giorni dalla scadenza del contratto di affitto con la Ledi srl - continua il comunicato - non v'è alcuna certezza sul destino della testata e sul futuro dei giornalisti e degli altri lavoratori". "Il rischio concreto - concludono le rappresentanze sindacali dei giornalisti - è l'interruzione delle pubblicazioni dal 1° agosto".