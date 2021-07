Raffaella Carrà. Il ricordo della serata per la canonizzazione di Padre Pio

Raffaella Carrà a San Giovanni Rotondo

La scomparsa di Raffaella Carrà ha colpito enormemente anche tanti pugliesi. Un'icona della tv e della Rai che ha rappresentato un modello di talento e stile per donne e uomini anche alle nostre latitudine. Tanti i legami artistici con la Puglia, tra cui la serata che nel giugno del 2002 presentò a San Giovanni Rotondo in occasione della grande festa che i frati cappuccini organizzarono, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica, in occasione della canonizzazione di Padre Pio. Lo spettacolo "L'uomo che si innamorò di Dio" per la regia di Sergio Japino, fu trasmesso in diretta su RaiUno. L'artista qualche mese prima aveva tenuto a battesimo Teleradiopadrepio, l'emittente televisiva che trasmette da San Giovanni Rotondo.