Aperto al pubblico il museo del paleolitico di Grotta Paglicci

Museo del Paleolitico di Grotta Paglicci, Rignano Garganico

Per la prima volta sono esposti alcuni dei reperti archeologici originali. Il sito di Grotta Paglicci rappresenta uno dei siti di interesse archeologico di maggior rilievo in Italia e in Europa. Durante le campagne di scavo eseguite a partire dagli anni ’60 sono stati rinvenuti oltre 45.000 reperti. La scoperta più sensazionale è quella di una serie di pitture, tra cui l’incantevole “CAVALLO DI PAGLICCI”, eseguite dai Paleolitici sulle pareti di una saletta lontana dall'imboccatura della grotta e accessibile attraverso un cunicolo dal soffitto assai basso. Nel 2015, grazie ad uno studio condotto dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Università di Siena, esaminando i residui vegetali intrappolati nei solchi di una macina rudimentale rinvenuta all’interno della grotta, sulla rivista dell’Accademia delle scienze degli Stati Uniti (“Pnas”) è stata resa nota la scoperta della farina (di avena) più antica del mondo, risalente a 32000 anni fa. Nel settembre 2020 l’Università degli Studi di Siena, in cooperazione con altri prestigiosi enti nazionali e internazionali, ha pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” lo studio relativo al rinvenimento nella grotta dei resti del più antico cane domestico vissuto in Italia e risalente ad un periodo compreso tra i 14.000 e i 20.000 anni fa.