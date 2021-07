Monopoli. Alleanza Wwf e pescatori per la tutela delle specie a rischio

Un piccolo squalo liberato in mare

Oltre metà delle 86 specie del Mediterraneo, tra squali, razze e chimere, sono a rischio di estinzione, in particolare a causa della cattura accidentale nelle attività di pesca. Molte di queste specie sono catturate nella pesca al tonno e pesce spada. Dal 2018 il WWF ha scelto Monopoli per il progetto di salvaguardia degli squali nel Mediterraneo “SafeSharks”, coinvolgendo la comunità cittadina dei pescatori dediti alla pesca al pesce spada, una delle più importanti dell’Adriatico, che sono diventati guardiani degli squali. Il prossimo 15 luglio, ci incontreremo per raccontare l’impegno e i risultati di questo progetto che, grazie all’attività di marcatura degli squali, operata dai pescatori, ha dato la possibilità di monitorare la sopravvivenza di quegli esemplari che finiscono accidentalmente catturati dai palangari e verificare i loro spostamenti nei nostri mari. Il coinvolgimento della marineria proseguirà con le attività del progetto MedBycatch, portato avanti in Italia,Croazia, Marrocco, Turchia, Tunisia, durante il quale verranno testate strategie per mitigare le catture accidentali di squali ma anche di altre specie vulnerabili. Il progetto è promosso da WWF insieme a COISPA Tecnologia & ricerca. PROGRAMMA Saluto del Comune di Monopoli Saluto della Capitaneria di Porto di Monopoli Saluto e presentazione del video del progetto SafeSharks di Giulia Prato, Responsabile Mare WWF Italia Presentazione dei risultati del progetto Safesharks e attività previste del progetto Medbycatch, Pierluigi Carbonara, COISPA INFO E PARTECIPAZIONE L’evento si terrà presso la Salla delle Armi del Castello Carlo V, di Monopoli Largo Castello, 5, Monopoli BA