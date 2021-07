Crollo palazzina, il sindaco:"mettete a disposizione alloggi sfitti"

appello alloggi sfitti

Dopo l'esplosione dello scorso 16 giugno, che ha causato il crollo parziale di

un immobile, le 12 famiglie coinvolte risiedono in strutture ricettive e lo faranno fino al 15 luglio, data nella quale scadranno i termini dell'impegno garantito dal comune che ha stanziato nelle ore immediatamente successive al crollo una cifra pari a 100 mila euro da destinare alla messa in sicurezza della zona, ma anche alla rimozione delle macerie ed a tutte le spese necessarie per affrontare l'emergenza. La disponibilita' degli alloggi - si legge nella nota diffusa dall'amministrazione - darebbe ulteriore impulso all'impegno del comune che, per fronteggiare le richieste dei residenti senza abitazione o non ancora autorizzati a rientrarvi, sta sostenendo gli oneri delle strutture ricettive che accolgono i senza tetto ed e' disposta a contribuire al pagamento delle prime mensilita' dell'affitto in caso di trasferimento in locali liberi".