L'arcivescovo di Lecce accoglie i turisti: "Ci siete mancati"

Piazza Sant'Oronzo a Lecce

L'arcivescovo di Lecce, Michele Seccia, accoglie i turisti, tornati nel Salento dopo un lungo periodo di assenza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto. "Sono lieto di salutarvi in questa nuova estate in cui le porte della città di Lecce e del Salento tutto - scrive monsignor Seccia - si aprono per accogliervi e per svelarvi gli scrigni dei tesori di arte e cultura, di fede e tradizione. Per larga parte dell'anno ci siete mancati, ma ora siamo pronti a ripartire, riaccendendo la speranza nei nostri cuori". Lecce, la città del Barocco, è una delle destinazioni pugliesi più apprezzate dai turisti italiani e stranieri.