Ex gip arrestato a Bari, ai domiciliari l'avvocato coinvolto nell'inchiesta

Il Tribunale di Bari

È stato scarcerato ed è ora agli arresti domiciliari nella sua casa di Bari l'avvocato penalista Giancarlo Chiariello, arrestato il 24 aprile scorso su disposizione dei magistrati di Lecce con l'accusa di corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in cella anche l'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis. Secondo l'accusa l'avvocato Chiariello avrebbe pagato tangenti al giudice per ottenere la scarcerazione di alcuni clienti. Dopo più di due mesi, il penalista ha lasciato oggi il carcere di Matera. La gip di Lecce Giulia Proto ha accolto l'istanza presentata dai difensori, gli avvocati Raffaele Quarta e Andrea Sambati, ritenendo attenuate le esigenze cautelari.