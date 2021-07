I festeggiamenti a Bari dopo la vittoria sulla Spagna agli Europei

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha discusso i rischi dell'eventuale esultanza incontrollata dei tifosi, anche in violazione delle norme Covid, domenica sera in occasione della sfida contro l'Inghilterra che deciderà la nazionale vincitrice dei campionati Europei di calcio