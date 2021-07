Fucili e pistole in casa del suocero di De Benedictis

giuseppe de benedictis

Una decina di armi tra fucili e pistole, detenute illegalmente e con matricola abrasa, sono state sequestrate dalla polizia a Bisceglie nell'abitazione di Mauro Lanotte, 88 anni, suocero dell'ex gip, Giuseppe De Benedictis, indagato per detenzioni di armi da guerra e attualmente in carcere. Al momento non ci sono elementi che inducano gli investigatoti a ricondurre queste armi a De Benedictis. Lanotte, ex ufficiale dell'Esercito, in passato è stato titolare di un'armeria a Molfetta. Nella sua casa sono stati trovati anche circa 700 pezzi legalmente detenuti, comprese numerosi armi storiche.