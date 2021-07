Un allenamento del Bari durante il ritiro a Lodrone

Sette calciatori del Bari sono risultati positivi al coronavirus nel ritiro di Lodrone. Il giorno della partenza i lievi sintomi segnalati da un calciatore, poi risultato positivo, avevano già indotto la società a metterlo in isolamento. Il Club spiega che ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo, per i positivi, l’isolamento e per il gruppo squadra nuovi cicli di tamponi sotto la sorveglianza dello staff sanitario societario e della APSS di Trento