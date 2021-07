Conclusa la protesta dei disabili. Sono ripresi il dialogo e l'ascolto

protesta disabili davanti la presidenza della Regione Puglia

Intorno alla mezzanotte i disabili che occupavano un'aula presso la Presidenza della Regione Puglia, sono tornati a casa soddisfatti del risultato raggiunto. La svolta con l'incontro avuto con il presidente Emiliano, che ha ripreso la prassi del dialogo e dell'ascolto. Per la "fornitura di ausili protesici, nelle more di una procedura unica regionale di approvvigionamento e fornitura, - si legge nel documento - si dispone alle direzioni aziendali di adottare un accordo quadro regionale facendo riferimento alle procedure di acquisizione in vigore presso la Asl di Taranto". Via libera anche al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare con 210 unità; e non sarà più obbligo per il caregiver di presenziare nel domicilio dell'assistito durante le ore di assistenza infermieristica. Confermato anche il contributo Covid con impegno della Regione a finanziarlo sino al 31 dicembre. Per quanto riguarda i progetti "Dopo di noi", "non saranno più applicati in nessun caso la fidejussione o il fondo di garanzia". "Le 22 associazioni manifestanti ringraziano tutti i cittadini che le hanno sostenute in questa battaglia ricca di umanità per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità in Puglia".