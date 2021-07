Danneggiata da una esplosione villetta in costruzione a Bisceglie

Esplosione alla periferia di Bisceglie, sulla strada che collega a Corato, poco dopo le 14. Il boato è stato avvertito in diversi punti della città. Fortemente danneggiata, una villetta in costruzione che fortunatamente non ospitava nessuno all'interno. Crollata parte della struttura. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Bari. Inizialmente si è penato all'esplosione di una bombola ma non si escludono altri ipotesi. Sul posto, i proprietari della villetta, che hanno denunciato danni per centinaia di migliaia di euro.