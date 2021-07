Siderurgico, approvato il progetto di bilancio. Il 21 l'assemblea dei soci

Siderurgico Taranto

Il CdA di Acciaierie d'Italia ha approvato il progetto di bilancio 2020 e convocato l'assemblea dei soci per il 21 luglio in prima convocazione e il 2 agosto in seconda. Dopo che il bilancio verrà approvato si potrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà presieduto da Franco Bernabé. Al suo fianco ci saranno Carlo Mapelli, già consulente di Ilva in Amministrazione straordinaria negli anni scorsi, e Stefano Cao, amministratore delegato uscente di Saipem. La presidente in carica Lucia Morselli, dovrebbe entrare nel nuovo Cda con l'attuale capo del personale Arturo Ferrucci e con un rappresentante di ArcelorMittal Europe. La società ha cambiato la denominazione in Acciaierie d'Italia dopo che Invitalia, il 14 aprile scorso, ha versato i 400 milioni di euro pattuiti, ma il socio pubblico non è ancora entrato a far parte del Consiglio di amministrazione. L'accordo tra le parti prevede che, con un secondo investimento sino a 680 milioni di euro, la partecipazione di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d'Italia possa salire sino al 60%.