Le fiamme lambiscono il bosco Difesa Grande a Gravina

Vigili del fuoco, carabinieri forestali e personale dell'Arif al lavoro per spegnere un incendio che sta mettendo a rischio un'area di 50 ettari della Murgia barese, in località Zingariello, nel territorio di Gravina in Puglia. Pare siano diverse le lingue di fuoco attive, una delle quali si starebbe avvicinando al bosco Difesa Grande