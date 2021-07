Salento, pochi vigili, molti incendi

Nella sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Lecce, sono rimasti in 3 a gestire le chiamate di intervento, 47 solo oggi pomeriggio. Tutti gli altri sono fuori per combattere contro gli infiniti incendi che continuano a consumare sopratutto terreni incolti e uliveti seccati dalla xylella. Per spegnere il rogo divampato in località Alimini, sono stati necessari due giorni e numerosi lanci dai canadair. Le risorse locali non bastano più tanto che si è costretti a cercare rinforzi in altre regioni. Da tempo le rappresentanze sindacali chiedono di aumentare la dotazione di uomini e mezzi. Finora, invano.