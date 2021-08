Alcolici a minorenni, chiuso locale della movida a Porto Cesareo

giovani e alcool

Scatta la chiusura di 15 giorni per il ritrovo cult dei giovanissimi in vacanza nel Salento, il Molo 16 di Porto Cesareo. Gli agenti del commissariato di Nardò, con l'ausilio della Scientifica, fingendosi avventori hanno scoperto la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche senza soluzione di continuità, anche a minorenni, senza mai accertarsi preventivamente dell'età né richiedendo documenti d'identità. Si è trattato di un intervento mirato: la conferma ai sospetti è arrivata quando gli agenti hanno interpellato un ragazzo di 16 anni che, dichiarando la propria età, ha ammesso di aver bevuto un superalcolico a base di rum e vodka ice, preparato dal proprietario del bar. Proprietario e barista sono stati denunciati. Il Questore di Lecce ha disposto la chiusura temporanea del locale per 15 giorni anche in considerazione di episodi precedenti che avevano coinvolto il gestore del locale.