Sebastian Schwarz nuovo direttore artistico del Festival Valle d'Itria

nuovo direttore

La nomina di Schwarz e' stata decisa dalla Fondazione Paolo Grassi, che organizza il Festival. "Frequento il Festival da vent'anni", dichiara Schwarz, "e l'ho apprezzato come istituzione esemplare nello stimolare la curiosita' e arricchire il panorama operistico internazionale, ricordandoci che e' proprio dell'opera, nata nel Bel Paese, contaminarsi con le piu' diverse culture alla ricerca di nuovi stili e forme". "Prenderci cura di questa eredita'", ha detto il nuovo direttore artistico, "e' nostro compito, per salvaguardare il fragile ecosistema dello spettacolo dal vivo tramite la sfida quotidiana con noi stessi affinche' il pubblico sia sempre piu' numeroso e curioso"."I fronti sui quali sono impegnati il Festival e la Fondazione", ha rilevato Schwarz, "comprendono in primo luogo la produzione di spettacoli, la ricerca

scientifica, la formazione del pubblico ma anche quella delle prossime generazioni di artisti che studiano presso l'Accademia del Belcanto".