Covid, 22 pazienti in terapia intensiva. L'occupazione sale al 5%

Torna a salire in Puglia il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid, che passa al 5% (+1% rispetto a ieri). Resta stabile, sempre al 5%, l'occupazione dei reparti di area non critica: malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Questi i dati del monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali del Ministero della Salute. Complessivamente i pazienti Covid ricoverati negli ospedali pugliesi sono 150, 22 dei quali in rianimazione.