Salgono i contagi, in testa le provincie di Barletta-Andria-Trani e Lecce

Alto il numero di tamponi positivi riscontrati nelle ultime ore in Puglia. Su poco più di 14 mila test, sono 347 quelli risultati contaminati da coronavirus. La provincia di Barletta-Andria-Trani fa registrare il numero più alto (90), seguita da quella di Lecce (87). Quasi il doppio di quanto si riscontra nella popolosa provincia di Bari (54) e molto al di sopra delle provincie di Foggia (39), Brindisi (42) e Taranto (26).

Il totale degli attuali positivi sfiora i 4500, due sono i nuovi decessi attribuiti al coronavirus. Resta stabile il totale dei pugliesi ricoverati causa Covid (156) e dei letti di terapia intensiva occupati per lo stesso motivo (22).

Il totale dei deceduti in Puglia a causa della pandemia è 6690.